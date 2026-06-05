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Путин призвал подумать о льготных условиях для МСП в сфере производства - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:27 05.06.2026
Путин призвал подумать о льготных условиях для МСП в сфере производства

Путин призвал подумать о комфортных условиях для МСП в сфере производства

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин призвал продумать льготные и комфортные условия для малого и среднего предпринимательства в производственной сфере.
  • Путин подчеркнул, что такие меры положительно скажутся на создании более справедливой и конкурентной деловой среды.
  • Глава государства отметил, что государство будет продвигаться в решении задачи "по обелению экономики".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал подумать о льготных и комфортных условиях для малого и среднего предпринимательства в сфере производства.
Глава государства в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026 подчеркнул, что продумать льготные условия для малого и среднего бизнеса в производственной среде.
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"Предлагаю вместе с представителями деловых объединений продумать льготные и более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах. Считаю, что это позитивно отразится и на создании более справедливой, конкурентной деловой среды", - сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что такая задача "по обелению нашей экономики" поставлена, и государство будет продвигаться в ее решении.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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