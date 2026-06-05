Путин призвал подумать о льготных условиях для МСП в сфере производства

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин призвал продумать льготные и комфортные условия для малого и среднего предпринимательства в производственной сфере.

Путин подчеркнул, что такие меры положительно скажутся на создании более справедливой и конкурентной деловой среды.

Глава государства отметил, что государство будет продвигаться в решении задачи "по обелению экономики".

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал подумать о льготных и комфортных условиях для малого и среднего предпринимательства в сфере производства.

Глава государства в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026 подчеркнул, что продумать льготные условия для малого и среднего бизнеса в производственной среде.

"Предлагаю вместе с представителями деловых объединений продумать льготные и более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах. Считаю, что это позитивно отразится и на создании более справедливой, конкурентной деловой среды", - сказал Путин

Глава государства подчеркнул, что такая задача "по обелению нашей экономики" поставлена, и государство будет продвигаться в ее решении.