Путин пообещал продолжать помогать регионам инфраструктурными кредитами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин пообещал продолжать оказывать финансовую поддержку регионам России, в том числе по линии инфраструктурных бюджетных кредитов.
- Задолженности регионов по бюджетным кредитам списываются, и освободившиеся средства могут быть направлены на проекты развития.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал продолжать помогать регионам России инфраструктурными кредитами.
"Будем и дальше оказывать здесь финансовую поддержку регионов, в том числе по линии инфраструктурных бюджетных кредитов", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
При этом, по словам президента, списываются задолженности регионов по бюджетным кредитам, "Освободившиеся средства регионы могут направить в том числе и на проекты развития", - добавил Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.