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Путин пообещал продолжать помогать регионам инфраструктурными кредитами - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:25 05.06.2026
Путин пообещал продолжать помогать регионам инфраструктурными кредитами

Путин на ПМЭФ пообещал продолжать помогать регионам инфраструктурными кредитами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин пообещал продолжать оказывать финансовую поддержку регионам России, в том числе по линии инфраструктурных бюджетных кредитов.
  • Задолженности регионов по бюджетным кредитам списываются, и освободившиеся средства могут быть направлены на проекты развития.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал продолжать помогать регионам России инфраструктурными кредитами.
"Будем и дальше оказывать здесь финансовую поддержку регионов, в том числе по линии инфраструктурных бюджетных кредитов", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
При этом, по словам президента, списываются задолженности регионов по бюджетным кредитам, "Освободившиеся средства регионы могут направить в том числе и на проекты развития", - добавил Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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