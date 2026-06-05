Путин предложил отложить снижение порога выручки для малого бизнеса

Малый бизнес, включая ИП, использующий упрощенную систему налогообложения, с 2025 года стал плательщиком НДС. Освобождение было предусмотрено только для бизнеса с годовой выручкой менее 60 миллионов рублей. А с 1 января 2026 года порог для освобождения от НДС уменьшился до 20 миллионов рублей. Сейчас планируется дальнейшее снижение планки: до 15 миллионов рублей в 2027 году и десяти миллионов рублей — в 2028-м.