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Путин предложил отложить снижение порога выручки для малого бизнеса - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:16 05.06.2026 (обновлено: 20:00 05.06.2026)
Путин предложил отложить снижение порога выручки для малого бизнеса

Путин: порог для освобождения малого бизнеса от НДС зафиксируют в 20 млн руб

© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Иван Секретарев
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин предложил отложить дальнейшее снижение порога выручки компаний на упрощенной системе налогообложения.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о возможности отложить дальнейшее снижение порога выручки компаний на упрощенной системе налогообложения (УСН), которые могут не платить НДС.
Малый бизнес, включая ИП, использующий упрощенную систему налогообложения, с 2025 года стал плательщиком НДС. Освобождение было предусмотрено только для бизнеса с годовой выручкой менее 60 миллионов рублей. А с 1 января 2026 года порог для освобождения от НДС уменьшился до 20 миллионов рублей. Сейчас планируется дальнейшее снижение планки: до 15 миллионов рублей в 2027 году и десяти миллионов рублей — в 2028-м.
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"Мы подробно обсуждали этот вопрос и с представителями бизнес-сообщества, с председателем правительства. Вот что хотел бы сказать: считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки", — заявил президент во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ-2026.
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