Путин поручил правительству подготовить стратегии развития ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поручил правительству подготовить стратегии развития автономных систем и цифровых платформ.
- В России уже приняли Национальную стратегию развития искусственного интеллекта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить стратегии развития автономных систем и цифровых платформ.
"У нас уже принята национальная стратегия развития искусственного интеллекта, и прошу правительство подготовить такие же национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ", - сказал президент в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.