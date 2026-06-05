Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин призвал наращивать темпы развития платформизации в России, в том числе с применением искусственного интеллекта и автономных систем.
- Глава государства выступил с этим призывом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал наращивать темпы развития платформизации в России, в том числе с применением искусственного интеллекта и автономных систем.
Глава государства в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Платформизация в России охватывает не только торговлю, но и транспорт, финансы, логистику, туризм, а также такие области, как здравоохранение, образование, медиасфера и другие. Конечно, надо наращивать темп, заниматься дальнейшей платформизацией отраслей, в том числе с внедрением искусственного интеллекта и автономных систем", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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