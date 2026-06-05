Путин рассказал на ПМЭФ о торговле иностранными товарами на Wildberries

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин рассказал о торговле иностранными товарами на Wildberries.
- Оборот узбекских товаров через Wildberries в 2025 году составил почти полтора миллиарда долларов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о торговле иностранными товарами на Wildberries, отметив, что оборот узбекских товаров только через эту платформу в 2025 году составил почти полтора миллиарда долларов.
"В качестве примера: оборот узбекских товаров только через платформу Wildberries в 2023 году составил 418 миллионов долларов. А уже в 2025 году - почти полтора миллиарда с перспективой выйти на уровень свыше двух миллиардов долларов в текущем году", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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