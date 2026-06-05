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Путин призвал к повышению привлекательности российского торгового флага - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:13 05.06.2026 (обновлено: 17:31 05.06.2026)
Путин призвал к повышению привлекательности российского торгового флага

Путин попросил кабмин продолжить повышать привлекательность торгового флага

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин попросил правительство продолжить работу по повышению привлекательности национального торгового флага.
  • Он заявил, что Россия будет наращивать мощности морских портов и трансарктического транспортного коридора.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство продолжить работу по повышению привлекательности национального торгового флага.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ. В ходе выступления он рассказал, что РФ будет наращивать мощности морских портов и трансарктического транспортного коридора как глобальной артерии, а также ставит задачу войти в первую десятку стран по совокупному дедвейту торгового флота.
"Также имею в виду наращивание мощностей морских портов и Трансарктического транспортного коридора. Будем развивать отечественный торговый и ледокольный флот, строить танкеры и другие суда разного класса. Здесь мы ставим перед собой задачу пойти в десятку ведущих стран мира по совокупному дедвейту нашего торгового флота", - сказал Путин.
При этом он попросил правительство и министерство транспорта продолжить работу "по повышению привлекательности национального торгового флага".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
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