Путин призвал к повышению привлекательности российского торгового флага

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин попросил правительство продолжить работу по повышению привлекательности национального торгового флага.
- Он заявил, что Россия будет наращивать мощности морских портов и трансарктического транспортного коридора.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство продолжить работу по повышению привлекательности национального торгового флага.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ. В ходе выступления он рассказал, что РФ будет наращивать мощности морских портов и трансарктического транспортного коридора как глобальной артерии, а также ставит задачу войти в первую десятку стран по совокупному дедвейту торгового флота.
"Также имею в виду наращивание мощностей морских портов и Трансарктического транспортного коридора. Будем развивать отечественный торговый и ледокольный флот, строить танкеры и другие суда разного класса. Здесь мы ставим перед собой задачу пойти в десятку ведущих стран мира по совокупному дедвейту нашего торгового флота", - сказал Путин.
При этом он попросил правительство и министерство транспорта продолжить работу "по повышению привлекательности национального торгового флага".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.