Путин заявил о возможности отложить снижение порога выручки компаний

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о возможности отложить дальнейшее снижение порога выручки компаний на упрощенной системе налогообложения (УСН), которые могут не платить НДС.
- С 2025 года малый бизнес, включая ИП, который использует упрощенную систему налогообложения, стал плательщиком НДС, освобождение от которого предусмотрено только для бизнеса с годовой выручкой менее 60 миллионов рублей.
- По словам Путина, обсуждался вопрос о снижении порога выручки для применения УСН до 15 миллионов рублей в следующем году и до 10 миллионов рублей еще через год, но президент считает возможным отложить дальнейшее снижение этого порога.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о возможности отложить дальнейшее снижение порога выручки компаний на упрощенной системе налогообложения (УСН), которые могут не платить НДС.
Малый бизнес, включая ИП, который использует упрощенную систему налогообложения, с 2025 года стал плательщиком НДС. Освобождение было предусмотрено только для бизнеса с годовой выручкой менее 60 миллионов рублей. А с 1 января 2026 года порог для освобождения от НДС был снижен до 20 миллионов рублей. В будущем планируется дальнейшее снижение планки: до 15 миллионов рублей в 2027 году и 10 миллионов рублей – в 2028 году.
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"С текущего года понижен порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения. Сейчас он составляет 20 миллионов рублей. В следующем году предполагается, что он будет 15 миллионов, еще через год – 10 (миллионов рублей – ред)", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
"Мы подробно обсуждали этот вопрос и с представителями бизнес-сообщества, с председателем правительства. Вот что хотел бы сказать: считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.