Путин заявил о возможности отложить снижение порога выручки компаний

Малый бизнес, включая ИП, который использует упрощенную систему налогообложения, с 2025 года стал плательщиком НДС. Освобождение было предусмотрено только для бизнеса с годовой выручкой менее 60 миллионов рублей. А с 1 января 2026 года порог для освобождения от НДС был снижен до 20 миллионов рублей. В будущем планируется дальнейшее снижение планки: до 15 миллионов рублей в 2027 году и 10 миллионов рублей – в 2028 году.