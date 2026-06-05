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Путин заявил о возможности отложить снижение порога выручки компаний - РИА Новости, 05.06.2026
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17:13 05.06.2026 (обновлено: 20:16 05.06.2026)
Путин заявил о возможности отложить снижение порога выручки компаний

Путин поддержал предложение по порогу выручки для малого бизнеса на упрощенке

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил о возможности отложить дальнейшее снижение порога выручки компаний на упрощенной системе налогообложения (УСН), которые могут не платить НДС.
  • С 2025 года малый бизнес, включая ИП, который использует упрощенную систему налогообложения, стал плательщиком НДС, освобождение от которого предусмотрено только для бизнеса с годовой выручкой менее 60 миллионов рублей.
  • По словам Путина, обсуждался вопрос о снижении порога выручки для применения УСН до 15 миллионов рублей в следующем году и до 10 миллионов рублей еще через год, но президент считает возможным отложить дальнейшее снижение этого порога.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о возможности отложить дальнейшее снижение порога выручки компаний на упрощенной системе налогообложения (УСН), которые могут не платить НДС.
Малый бизнес, включая ИП, который использует упрощенную систему налогообложения, с 2025 года стал плательщиком НДС. Освобождение было предусмотрено только для бизнеса с годовой выручкой менее 60 миллионов рублей. А с 1 января 2026 года порог для освобождения от НДС был снижен до 20 миллионов рублей. В будущем планируется дальнейшее снижение планки: до 15 миллионов рублей в 2027 году и 10 миллионов рублей – в 2028 году.
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"С текущего года понижен порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения. Сейчас он составляет 20 миллионов рублей. В следующем году предполагается, что он будет 15 миллионов, еще через год – 10 (миллионов рублей – ред)", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
"Мы подробно обсуждали этот вопрос и с представителями бизнес-сообщества, с председателем правительства. Вот что хотел бы сказать: считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Путин предложил отложить снижение порога выручки для малого бизнеса
Вчера, 17:16
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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