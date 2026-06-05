Россия продолжит развивать ледокольный флот и строить танкеры, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия продолжит развивать ледокольный флот и строить танкеры, заявил президент РФ Владимир Путин.
- Заявление было сделано на пленарном заседании ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия продолжит развивать ледокольный флот и строить танкеры, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Будем развивать отечественный торговый ледокольный флот, строить танкеры и другие суда разного класса", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
ОнлайнПленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
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