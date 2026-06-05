Россия должна продолжать наращивать международные связи, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о необходимости наращивать связи с международными партнерами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия должна продолжать наращивать связи с международными партнерами, заявил глава государства Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
"Мы должны обязательно наращивать связи с зарубежными партнерами. Выстраивать кооперацию", - сказал он в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.