Путин поручил проработать механизмы для инвестирования городской среды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ попросил правительство проработать механизмы для коллективного инвестирования в проекты городской среды.
- Механизмы должны позволить гражданам напрямую участвовать в развитии и улучшении облика родных территорий.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ попросил правительство проработать коллективные механизмы для инвестирования в проекты городской среды.
"Также нужно предусмотреть возможность коллективного инвестирования в проекты городской среды, то есть механизмы которые позволят гражданам напрямую участвовать в развитии родного края, проселка, вкладываться в улучшение его облика", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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