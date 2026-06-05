Переезд крупных компаний в регионы не повредил, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Переезд крупных компаний из Москвы в регионы столице не повредил, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.

"Мы договорились о переезде крупных госкомпаний и корпораций в регионы, чтобы разгрузить столицу и дать импульс развитию бизнеса субъектов федерации, укрепить доходную часть их бюджета и создать новые рабочие места", – сказал он.