Переезд крупных компаний в регионы не повредил, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин рассказал на ПМЭФ о переезде крупных госкомпаний и корпораций в регионы.
- По его словам, переезд компаний направлен на разгрузку столицы и развитие бизнеса в регионах, укрепление их бюджетов и создание новых рабочих мест.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Переезд крупных компаний из Москвы в регионы столице не повредил, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
"Мы договорились о переезде крупных госкомпаний и корпораций в регионы, чтобы разгрузить столицу и дать импульс развитию бизнеса субъектов федерации, укрепить доходную часть их бюджета и создать новые рабочие места", – сказал он.
"Сергей Семенович, столице это не повредило", - добавил президент, обращаясь к мэру Москвы Сергею Собянину.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Путин поблагодарил организаторов ПМЭФ-2026
Вчера, 16:47