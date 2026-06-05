Путин напомнил о договоренностях с компаниями о переезде в регионы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин напомнил о договоренностях с государственными компаниями о переезде из Москвы в регионы.
- Он отметил, что эти усилия нужно наращивать.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил о договоренностях с государственными компаниями о переезде из столицы в регионы, отметив, что эти усилия нужно наращивать.
"Напомню, что мы договорились о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы, чтобы разгрузить столицу и создать импульс развитию бизнеса в субъектах, укрепить доходную часть их бюджетов, создать новые рабочие места... Понимаю все сложности, которые связаны со сменой места работы компании, но нужно эти усилия наращивать", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.