Федеральный центр списал регионам кредиты на 440 миллиардов, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Федеральный центр за последние два года списал регионам бюджетных кредитов почти на 440 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ. В ходе выступления он рассказал, что за последние четыре года через инфраструктурное бюджетное кредитование регионам было выделено свыше 1 триллиона рублей.