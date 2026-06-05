Федеральный центр списал регионам кредиты на 440 миллиардов, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За последние два года федеральный центр списал регионам бюджетных кредитов почти на 440 миллиардов рублей.
- До 2030 года планируется направить еще 750 миллиардов рублей на инфраструктурное бюджетное кредитование регионов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Федеральный центр за последние два года списал регионам бюджетных кредитов почти на 440 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ. В ходе выступления он рассказал, что за последние четыре года через инфраструктурное бюджетное кредитование регионам было выделено свыше 1 триллиона рублей.
"До 2030 года планируем направить еще 750 миллиардов. При этом мы списываем задолженность регионов по бюджетным кредитам: за последние два года почти на 440 миллиардов рублей, а в этом году перенесем на более поздний срок погашение такой задолженности еще более чем на 100 миллиардов", - подчеркнул Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.