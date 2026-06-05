Путин рассказал о росте зарплат в российской экономике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За последние пять лет зарплаты в российской экономике в реальном выражении выросли более чем на 30%, заявил Владимир Путин.
- Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. За последние пять лет зарплаты в российской экономике в реальном выражении выросли более чем на 30%, темпы высокие, заявил глава государства Владимир Путин.
Путин в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
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"За 5 лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении более чем на 30%, именно в реально выражении, то есть за вычетом инфляции. Темпы, безусловно, высокие", - сказал он в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.