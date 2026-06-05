Путин: увеличение зарплат должно быть связано с ростом производительности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За пять лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении более чем на 30%, отметил Путин.
- Дальнейший рост должен быть связан с повышением производительности труда и эффективной организацией производства, заявил он.
С-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Дальнейший рост зарплат в России должен быть связан с ростом производительности труда, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2026 отметил, что за пять лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении более чем на 30%. Глава государства подчеркнул, что речь идет именно о зарплатах в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции.
"Дальнейший уверенный рост заработных плат должен быть связан в первую очередь с повышением производительности труда, а также с эффективной организацией производства на основе современных технологических решений нашей сильной инженерной школы", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.