Путин: увеличение зарплат должно быть связано с ростом производительности

С-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Дальнейший рост зарплат в России должен быть связан с ростом производительности труда, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Дальнейший уверенный рост заработных плат должен быть связан в первую очередь с повышением производительности труда, а также с эффективной организацией производства на основе современных технологических решений нашей сильной инженерной школы", - сказал Путин.