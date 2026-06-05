Путин сравнил текущие темпы роста российской экономики с уровнем в еврозоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что текущие темпы роста экономики РФ соответствуют уровням последних лет в еврозоне.
- Путин подчеркнул, что, несмотря на критику, Россия ощущает подъем.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Текущие темпы роста экономики РФ - это уровни последних лет в еврозоне, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы, конечно, слышим критику со всех сторон в наш адрес, что у нас там все припало. Да, но мы опустились до того самого уровня, в котором страны еврозоны живут уже все последние годы. И мы ощущаем подъем", - сказал Путин в ходе форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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