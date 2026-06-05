Промышленное производство в России в апреле выросло на 1,9%, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Промышленное производство в России в апреле выросло на 1,9%, заявил президент России Владимир Путин.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Промышленное производство в России в апреле выросло на 1,9%, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
"В апреле промышленное производство в нашей стране выросло на 1,9%", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.