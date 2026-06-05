Путин поручил правительству вернуться к устойчивым темпам роста экономики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил о задаче вернуться к устойчивым темпам роста экономики со следующего года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Перед правительством России поставлена задача со следующего года вернуться к устойчивым темпам роста экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Напомню о поставленной задаче перед правительством - уже со следующего года нужно вернуться к устойчивым темпам роста отечественной экономики", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
В Петербурге началось пленарное заседание ПМЭФ
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