Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия в торговых связях с ведущими партнерами использует преимущественно национальные валюты.
- Доля рубля в экспортных операциях России достигла 65%.
С. ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Россия в торговых связях с ведущими партнерами использует преимущественно национальные валюты, в экспортных операциях доля рубля уже достигла 65%, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания ПМЭФ-2026.
"Россия в торговых связях с ведущими партнерами уже главным образом использует национальные валюты. Так, доля рубля в наших экспортных операциях сегодня составляет 65%, то есть почти две трети", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
В Кремле объяснили, почему Россия предпочитает использовать нацвалюты
2 декабря 2025, 12:32