Путин рассказал о доле рубля в экспортных операциях России

С. ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Россия в торговых связях с ведущими партнерами использует преимущественно национальные валюты, в экспортных операциях доля рубля уже достигла 65%, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания ПМЭФ-2026.