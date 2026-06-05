Россия укрепляет суверенитет в непростых условиях, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что Россия укрепляет свой суверенитет и расширяет круг партнеров в напряженных условиях.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия в напряженных, непростых условиях укрепляет свой суверенитет, расширяет круг партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.