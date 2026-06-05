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Путин рассказал об историческом выборе, связанном с цифровыми платформами - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:50 05.06.2026 (обновлено: 17:00 05.06.2026)
Путин рассказал об историческом выборе, связанном с цифровыми платформами

Путин: есть выбор либо создавать свои платформы, либо стать цифровой периферией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что страны стоят перед историческим выбором: создать собственные платформенные и технологические контуры или превратиться в цифровую периферию.
  • Заявление было сделано на пленарном заседании ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Перед странами стоит вопрос исторического выбора, который заключается в том, чтобы создавать свои платформенные и технологические контуры или стать цифровой периферией, заявил президент России Владимир Путин.
"По сути, перед крупными государствами, настоящими цивилизациями стоит вопрос исторического выбора: либо они создают собственные платформенные и технологические контуры, либо превращаются в цифровую периферию", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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