Путин рассказал об историческом выборе, связанном с цифровыми платформами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что страны стоят перед историческим выбором: создать собственные платформенные и технологические контуры или превратиться в цифровую периферию.
- Заявление было сделано на пленарном заседании ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Перед странами стоит вопрос исторического выбора, который заключается в том, чтобы создавать свои платформенные и технологические контуры или стать цифровой периферией, заявил президент России Владимир Путин.
"По сути, перед крупными государствами, настоящими цивилизациями стоит вопрос исторического выбора: либо они создают собственные платформенные и технологические контуры, либо превращаются в цифровую периферию", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
ОнлайнПленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
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