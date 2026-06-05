Россия будет укреплять собственную критическую инфраструктуру, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия будет укреплять свою критическую инфраструктуру, заявил президент РФ Владимир Путин.
- Он отметил, что сотрудничество и кооперация будут осуществляться только с теми партнерами, которые уважают взаимные обязательства.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия будет укреплять свою критическую инфраструктуру, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Будем укреплять собственную критическую инфраструктуру, а сотрудничать, вступать в кооперацию только с теми партнерами, которые уважают взаимные обязательства" - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
В Петербурге началось пленарное заседание ПМЭФ
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