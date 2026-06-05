Дефицит бюджета в России по итогам года может подрасти, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что дефицит бюджета России по итогам года может подрасти.
- Дефицит бюджета России составит менее 2,6%, что будет меньше, чем в других промышленно развитых странах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Дефицит бюджета России по итогам года может подрасти, но будет все равно меньше, чем в других промышленно-развитых странах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
В Петербурге началось пленарное заседание ПМЭФ
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