Путин рассказал о внутреннем товарообороте БРИКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Внутренний товарооборот БРИКС уже превышает 1 триллион долларов в год.
- На страны БРИКС в прошлом году пришлась почти четверть мирового экспорта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Внутренний товарооборот БРИКС уже превышает 1 триллион долларов в год, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Президент отметил, что в прошлом году на страны объединения пришлась почти четверть мирового экспорта, этот показатель, отметил Путин, постоянно растет.
"Как растет и внутренний товарооборот БРИКС. Он уже превышает один триллион долларов в год", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.