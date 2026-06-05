Путин рассказал о внутреннем товарообороте БРИКС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Внутренний товарооборот БРИКС уже превышает 1 триллион долларов в год, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.