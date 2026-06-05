Путин назвал Россию мировым лидером в атомной энергетике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия является мировым лидером в атомной энергетике, ее доля в проектах превышает 80 процентов, заявил Путин.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия является мировым лидером в атомной энергетике, ее доля в проектах превышает 80 процентов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин оценил рост ВВП России в январе-апреле
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