Путин поблагодарил организаторов ПМЭФ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поблагодарил организаторов Петербургского международного экономического форума.
- ПМЭФ-2026 проходит с 3 по 6 июня.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в начале своего выступления поблагодарил организаторов Петербургского международного экономического форума.
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"Я хочу в самом начале своего выступления поблагодарить всех, кто организовывал этот форум сегодня. Спасибо им большое!", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2026.
Перед выступлением президента России модератор пленарного заседания ПМЭФ-2026, индийская журналистка Гита Мохан, оценила "хорошую обстановку", указав на качество подготовки к форуму.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.