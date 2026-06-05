Все страны могут лишиться доступа к своим законным активам, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что все страны могут лишиться доступа к своим законным активам в долларах и евро.
- Глава государства выступил с этим заявлением на пленарном заседании ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Все страны, как и Россия, могут лишиться доступа к своим законным активам в долларах и евро, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
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"Нужно признать, теперь все страны, хочу это подчеркнуть, все без исключения, они, как и Россия, могут в любой момент лишиться доступа к своим законным активам, которые размещены в долларах или евро, а также в западной финансовой платёжной инфраструктуре", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.