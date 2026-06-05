Полный зал на ПМЭФ говорит об интересе к форуму, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин отметил полный зал на пленарном заседании ПМЭФ, что говорит об интересе к форуму.
- Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Полный зал на пленарном заседании ПМЭФ говорит об интересе к форуму, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании.
"Мне очень приятно видеть такой зал представительный. Мы сейчас только с Шавкатом Миромоновичем (Мирзиеевым – ред.) и обменялись этими впечатлениями. Он обратил внимание на то, что зал полностью заполнен. Это говорит о том интересе, который вызывает Петербургский экономический форум", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин направил приветствие участникам ПМЭФ
25 мая, 12:03