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Полный зал на ПМЭФ говорит об интересе к форуму, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:43 05.06.2026
Полный зал на ПМЭФ говорит об интересе к форуму, заявил Путин

Путин: полный зал ПМЭФ свидетельствует о интересе к форуму

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин отметил полный зал на пленарном заседании ПМЭФ, что говорит об интересе к форуму.
  • Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Полный зал на пленарном заседании ПМЭФ говорит об интересе к форуму, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании.
"Мне очень приятно видеть такой зал представительный. Мы сейчас только с Шавкатом Миромоновичем (Мирзиеевым – ред.) и обменялись этими впечатлениями. Он обратил внимание на то, что зал полностью заполнен. Это говорит о том интересе, который вызывает Петербургский экономический форум", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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