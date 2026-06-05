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Западные государства запустили эрозию ВТО, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2026
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16:41 05.06.2026 (обновлено: 16:48 05.06.2026)
Западные государства запустили эрозию ВТО, заявил Путин

Путин: Запад запустил эрозию ВТО, потеряв интерес к правилам торговли

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что эрозию Всемирной торговой организации (ВТО) запустили ее создатели — западные государства.
  • По словам Путина, западные страны потеряли интерес к правилам торговли в рамках ВТО, когда начали проигрывать в конкурентной борьбе.
  • Российский президент отметил, что западные страны фактически выключили механизм ВТО, вводя односторонние ограничения и санкции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Эрозию Всемирной торговой организации (ВТО) запустили создатели организации - западные государства, которые потеряли интерес к правилам торговли, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Полный зал на ПМЭФ говорит об интересе к форуму, заявил Путин
Вчера, 16:43
"Эрозию Всемирной торговой организации запустили те же, кто ее и создавал, а именно западные государства. Когда им было выгодно, они продвигали ВТО и идеи ВТО, приглашали к участию в ней другие страны. А когда Запад проигрывать начал в конкурентной борьбе, то общие, универсальные правила торговли, которые внедрялись в рамках ВТО, стали неинтересны, стали обременительными", - сказал Путин в ходе заседания.
Российский президент отметил, что далее в ход пошли односторонние ограничения и так называемые санкции: тем самым западные страны фактически выключили механизм ВТО, подорвали доверие к этим институтам.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
ОнлайнПленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
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ПМЭФ-2026Всемирная торговая организация (ВТО)РоссияВладимир Путин
 
 
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