Западные государства запустили эрозию ВТО, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что эрозию Всемирной торговой организации (ВТО) запустили ее создатели — западные государства.
- По словам Путина, западные страны потеряли интерес к правилам торговли в рамках ВТО, когда начали проигрывать в конкурентной борьбе.
- Российский президент отметил, что западные страны фактически выключили механизм ВТО, вводя односторонние ограничения и санкции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Эрозию Всемирной торговой организации (ВТО) запустили создатели организации - западные государства, которые потеряли интерес к правилам торговли, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
"Эрозию Всемирной торговой организации запустили те же, кто ее и создавал, а именно западные государства. Когда им было выгодно, они продвигали ВТО и идеи ВТО, приглашали к участию в ней другие страны. А когда Запад проигрывать начал в конкурентной борьбе, то общие, универсальные правила торговли, которые внедрялись в рамках ВТО, стали неинтересны, стали обременительными", - сказал Путин в ходе заседания.
Российский президент отметил, что далее в ход пошли односторонние ограничения и так называемые санкции: тем самым западные страны фактически выключили механизм ВТО, подорвали доверие к этим институтам.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ОнлайнПленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
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