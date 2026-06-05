Западные санкции подорвали доверие к ВТО, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что западные санкции фактически "выключили" институт ВТО и подорвали к нему доверие.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Западные санкции фактически выключили институт ВТО, подорвали к нему доверие, заявил президент России Владимир Путин.
"Когда Запад проигрывать начал в конкурентной борьбе, то общие, универсальные правила торговли, которые внедрялись в рамках ВТО, стали неинтересны, стали обременительными. В ход пошли односторонние ограничения и так называемые санкции. Тем самым западные страны фактически выключили механизм ВТО, подорвали доверие к этим институтам. А раз нет доверия, институт больше не работает должным образом", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
В Петербурге началось пленарное заседание ПМЭФ
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