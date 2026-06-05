Западные санкции подорвали доверие к ВТО, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Западные санкции фактически выключили институт ВТО, подорвали к нему доверие, заявил президент России Владимир Путин.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.