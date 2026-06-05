Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что существовавшая ранее финансовая конструкция в мире использовалась для недобросовестной конкуренции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Существовавшая ранее финансовая конструкция в мире использовалась для недобросовестной конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
"На протяжении десятилетий модель глобального развития строилась вокруг ограниченного числа финансовых центров, технологических решений, страховых и логических узлов, рейтинговых агентств, резервных валют. Такая конструкция подавалась как универсальная, как якобы нейтральная. На деле же она все чаще использовалась в качестве инструмента политического давления и недобросовестной конкуренции. Когда расчеты, технологии и даже логистика, доступ к информации могут быть отключены в один момент, чтобы наказать того, кто решил действовать в своих собственных национальных интересах", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
В Петербурге началось пленарное заседание ПМЭФ
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