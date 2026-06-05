Путин заявил, что глобальная торговля становится эффективнее

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. В настоящее время глобальная торговля становится более эффективной, развиваются расчеты в национальных валютах, открываются новые логистические маршруты, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Сегодня международная торговля становится более эффективной. Увеличиваются поставки без лишних посредников, развиваются расчеты в национальных валютах, открываются новые (транспортные - ред.) коридоры", - сказал он.