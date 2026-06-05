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Путин заявил, что глобальная торговля становится эффективнее - РИА Новости, 05.06.2026
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16:37 05.06.2026 (обновлено: 16:52 05.06.2026)
Путин заявил, что глобальная торговля становится эффективнее

Путин: глобальная торговля становится эффективнее, растут расчеты в нацвалютах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глобальная торговля становится более эффективной, заявил президент России Владимир Путин.
  • Развиваются расчеты в национальных валютах, увеличиваются поставки без лишних посредников, открываются новые логистические маршруты.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. В настоящее время глобальная торговля становится более эффективной, развиваются расчеты в национальных валютах, открываются новые логистические маршруты, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
"Сегодня международная торговля становится более эффективной. Увеличиваются поставки без лишних посредников, развиваются расчеты в национальных валютах, открываются новые (транспортные - ред.) коридоры", - сказал он.
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