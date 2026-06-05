Фокус глобальной торговли продолжит смещаться, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что фокус глобальной торговли и международной финансовой системы продолжит смещаться.
- По его мнению, бизнес заинтересован в более динамичном развитии и перспективах для увеличения производства и сбыта продукции, поэтому тенденция смещения фокуса будет продолжаться.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Фокус глобальной торговли и международной финансовой системы продолжит смещаться, заявил президент России Владимир Путин.
"Бизнесу интереснее там, где более динамичное развитие, где есть перспектива для увеличения производства и сбыта продукции, поэтому фокус глобальной торговли, а вместе с ней и финансовой системы, так же будет смещаться. Он уже смещается, и тенденция будет продолжаться", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
В Петербурге началось пленарное заседание ПМЭФ
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