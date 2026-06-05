Путин: новые центры роста в мире хотят сами определять траекторию развития

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что новые центры роста в мире хотят самостоятельно определять траекторию своего развития.
С. ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Новые центры роста в мире хотят сами определять траекторию своего развития, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания ПМЭФ-2026.
"Очень важно, что новые центры роста хотят сами определять траекторию развития, получать большую долю добавленной стоимости, создавать свои бренды, стандарты и компетенции", - сказал президент.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.