Путин: новые центры роста в мире хотят сами определять траекторию развития

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин заявил, что новые центры роста в мире хотят самостоятельно определять траекторию своего развития.

С. ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Новые центры роста в мире хотят сами определять траекторию своего развития, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания ПМЭФ-2026.

"Очень важно, что новые центры роста хотят сами определять траекторию развития, получать большую долю добавленной стоимости, создавать свои бренды, стандарты и компетенции", - сказал президент.