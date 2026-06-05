Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин назвал недальновидной политику европейской бюрократии.
- Путин заявил, что такая политика сопровождается агрессивной риторикой и ведет к дальнейшей утрате позиций Европы в мировой экономике.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал недальновидной политику европейской бюрократии.
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"Мы видим... как реализуется недальновидная политика европейской бюрократии, которая сопровождается агрессивной риторикой, и ведет к дальнейшей утрате позиций Европы в мировой экономике", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.