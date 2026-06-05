Путин рассказал, в чем заключается гармоничный путь развития в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что гармоничный путь развития в современном мире заключается в способности стран слышать друг друга.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Гармоничный путь развития в современном мире заключается в способности стран слышать друг друга, заявил президент России Владимир Путин.
"Убеждены, именно такой подход - слышать друг друга, понимать интересы каждой стороны, находить общие развязки - и есть гармоничный путь развития", - сказал Путин в ходе пленарного заседания на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.