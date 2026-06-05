Россия открыта для тех, кто заинтересован в работе с ней, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что Россия открыта для тех, кто заинтересован в работе с ней.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия открыта для тех, кто заинтересован в работе с ней, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Мы всегда открыты для тех, кто заинтересован в работе с нашей страной, кто готов к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству. Убеждены, именно такой подход - слышать друг друга, понимать интересы каждой стороны, находить общие развязки и есть гармоничный путь развития", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.