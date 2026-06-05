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Песков прокомментировал письмо Зеленского Путину - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:04 05.06.2026 (обновлено: 15:14 05.06.2026)
Песков прокомментировал письмо Зеленского Путину

Песков прокомментировал письмо Зеленского и предложил дождаться сессии ПМЭФ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков предложил дождаться пленарной сессии ПМЭФ для ответа на вопрос о возможном ответе Путина на открытое письмо Зеленского.
  • Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ в пятницу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном ответе российского лидера Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского, предложил дождаться пленарной сессии ПМЭФ с участием главы государства.
"Сейчас будет пленарная сессия, давайте дождемся", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости на ПМЭФ о том, будет ли Путин отвечать на письмо Зеленского.
Путин в пятницу выступит на пленарной сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026ПолитикаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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