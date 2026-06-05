Песков прокомментировал письмо Зеленского Путину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков предложил дождаться пленарной сессии ПМЭФ для ответа на вопрос о возможном ответе Путина на открытое письмо Зеленского.
- Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ в пятницу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном ответе российского лидера Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского, предложил дождаться пленарной сессии ПМЭФ с участием главы государства.
"Сейчас будет пленарная сессия, давайте дождемся", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости на ПМЭФ о том, будет ли Путин отвечать на письмо Зеленского.
Путин в пятницу выступит на пленарной сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.