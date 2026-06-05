Песков прокомментировал письмо Зеленского Путину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном ответе российского лидера Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского, предложил дождаться пленарной сессии ПМЭФ с участием главы государства.

"Сейчас будет пленарная сессия, давайте дождемся", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости на ПМЭФ о том, будет ли Путин отвечать на письмо Зеленского.