Путин не планирует отдельную встречу с крупным бизнесом на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует проводить отдельную встречу с крупным бизнесом на полях Петербургского международного экономического форума в пятницу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не запланирована", - сказал Песков на вопрос о том, запланирована ли сегодня у президента отдельная встреча с крупным бизнесом.