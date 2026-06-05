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Путин не планирует отдельную встречу с крупным бизнесом на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
07:41 05.06.2026
Путин не планирует отдельную встречу с крупным бизнесом на ПМЭФ

Песков: Путин не планирует отдельную встречу с крупным бизнесом на ПМЭФ

© Фотохост-агентство РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин не планирует проводить отдельную встречу с крупным бизнесом на полях Петербургского международного экономического форума в пятницу.
  • Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует проводить отдельную встречу с крупным бизнесом на полях Петербургского международного экономического форума в пятницу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не запланирована", - сказал Песков на вопрос о том, запланирована ли сегодня у президента отдельная встреча с крупным бизнесом.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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