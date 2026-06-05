Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин пообещал, что посетит инженерный центр «Газпром нефти».
- Президент отметил значительный прогресс в развитии инженерных центров российских компаний, в частности «Газпром нефти», после ограничения сотрудничества с западными сервисными компаниями.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что приедет посмотреть на инженерный центр "Газпром нефти".
"Здесь сидят руководители наших крупнейших, в том числе энергетических компаний... Некоторые наши компании опирались на достижения многих западных сервисных компаний. Прежде всего, американских. Но вот, когда кислород был перекрыт, начали развивать свои инженерные центры. И очень хорошо у некоторых получается. Вот компания "Газпром нефть"... сам не могу никак добраться; обязательно, обещаю - приеду и посмотрю. То, что я видел (видеоматериалы) говорит о том, что прогресс колоссальный, очень большой", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.