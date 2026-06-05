Путин поручил создать нормативную базу для инвестиций в городскую среду

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин поручил сформировать нормативную базу для привлечения инвестиций в развитие городской среды.

Путин считает правильным поддержать новаторские подходы частных инвесторов и дать им больше творческой свободы.

Президент подчеркнул необходимость создания механизмов для коллективного инвестирования граждан в проекты городской среды.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ поручил правительству, институтам развития и Агентству стратегических инициатив сформировать нормативную базу для привлечения инвестиций в развитие городской среды.

"Современное предпринимательство - это зачастую не просто развитие бизнеса, а настоящее созидание, когда вокруг формируется наиболее удобная городская среда, то и целые населенные пункты: комфортные, привлекательные для жизни. Такие примеры у нас есть. Считаю правильным поддержать новаторские подходы частных инвесторов, дать больше творческой свободы через новые экономические и строительные решения, соединить высокотехнологичные инвестиции, туризм, культуру, креатив и локальную идентичность в рамках специального правового режима", - сказал Путин

Он добавил, что нужно предусмотреть возможность коллективного инвестирования в проекты городской среды.

"То есть нужны механизмы, которые позволят гражданам напрямую участвовать в развитии родного края, поселка, вкладываться в улучшение его облика. Прошу правительство совместно с институтами развития, Агентством стратегических инициатив сформировать такую нормативную базу", - заявил президент.