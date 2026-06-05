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Путин поручил создать нормативную базу для инвестиций в городскую среду - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:48 05.06.2026

Путин поручил создать нормативную базу для инвестиций в городскую среду

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поручил сформировать нормативную базу для привлечения инвестиций в развитие городской среды.
  • Путин считает правильным поддержать новаторские подходы частных инвесторов и дать им больше творческой свободы.
  • Президент подчеркнул необходимость создания механизмов для коллективного инвестирования граждан в проекты городской среды.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ поручил правительству, институтам развития и Агентству стратегических инициатив сформировать нормативную базу для привлечения инвестиций в развитие городской среды.
"Современное предпринимательство - это зачастую не просто развитие бизнеса, а настоящее созидание, когда вокруг формируется наиболее удобная городская среда, то и целые населенные пункты: комфортные, привлекательные для жизни. Такие примеры у нас есть. Считаю правильным поддержать новаторские подходы частных инвесторов, дать больше творческой свободы через новые экономические и строительные решения, соединить высокотехнологичные инвестиции, туризм, культуру, креатив и локальную идентичность в рамках специального правового режима", - сказал Путин.
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Он добавил, что нужно предусмотреть возможность коллективного инвестирования в проекты городской среды.
"То есть нужны механизмы, которые позволят гражданам напрямую участвовать в развитии родного края, поселка, вкладываться в улучшение его облика. Прошу правительство совместно с институтами развития, Агентством стратегических инициатив сформировать такую нормативную базу", - заявил президент.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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