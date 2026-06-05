Путин считает высокое качество жизни обязательным условием роста демографии

Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ. В ходе выступления он отметил, что суверенитет страны определяют люди: их знания, квалификация, умение овладеть передовыми технологиями и создавать прорывные товары, услуги, целые рыночные направления.