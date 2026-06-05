Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин считает высокое качество жизни обязательным условием роста демографии в России.
- Суверенитет страны, по мнению Путина, определяют люди с их знаниями, квалификацией и умением создавать прорывные товары и услуги, а эти профессиональные навыки должны хорошо оплачиваться.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает высокое качество жизни обязательным условием роста демографии в России.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ. В ходе выступления он отметил, что суверенитет страны определяют люди: их знания, квалификация, умение овладеть передовыми технологиями и создавать прорывные товары, услуги, целые рыночные направления.
"Эти профессиональные навыки, конечно, должны хорошо оплачиваться. Только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат наша страна будет конкурентоспособна, успешна в демографическом плане - с сильными специалистами, уверенными в своей успешной профессиональной карьере, в своем будущем", - подчеркнул Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ОнлайнПленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
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