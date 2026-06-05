Путин назвал на ПМЭФ три главные технологии сегодняшнего и завтрашнего дня

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что три ключевые технологии сегодняшнего и завтрашнего дня — это искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения.

По словам Путина, эти технологии способны изменить жизнь граждан, работу бизнеса и государства.

Путин отметил, что страны, обладающие полным набором собственных технологий в области искусственного интеллекта, автономных систем и цифровых платформ, станут мощными центрами суверенитета многополярного мира.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Три ключевые технологии сегодняшнего и завтрашнего дня - это искусственный интеллект, автономные системы и платформы, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.

"Эксперты выделяют три ключевые технологии сегодняшнего и завтрашнего дня, способные менять жизнь граждан, работу бизнеса, государства. Что это: это искусственный интеллект, который позволяет обрабатывать большие массивы данных, принимать оптимальные решения практически во всех сферах", - сказал Путин

Вторая технология, по словам президента, это автономные системы. Они кардинально повышают производительность труда, меняют целые отрасли экономики.

И в-третьих, это платформенные решения, которые позволяют участникам рынка напрямую, в реальном времени, и в автоматическом режиме обмениваться информацией и заключать сделки, добавил Путин.

"По прогнозам ученых, те страны, группы стран, которые располагают полным набором собственных технологий в области искусственного интеллекта, автономных систем и цифровых платформ станут мощными центрами суверенитета многополярного мира. Без этих технологий реальный суверенитет будет в принципе невозможен", - заключил Путин.