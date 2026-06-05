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Путин назвал на ПМЭФ три главные технологии сегодняшнего и завтрашнего дня - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:09 05.06.2026
Путин назвал на ПМЭФ три главные технологии сегодняшнего и завтрашнего дня

Путин назвал ИИ, автономные системы и платформы главными технологиями

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что три ключевые технологии сегодняшнего и завтрашнего дня — это искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения.
  • По словам Путина, эти технологии способны изменить жизнь граждан, работу бизнеса и государства.
  • Путин отметил, что страны, обладающие полным набором собственных технологий в области искусственного интеллекта, автономных систем и цифровых платформ, станут мощными центрами суверенитета многополярного мира.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Три ключевые технологии сегодняшнего и завтрашнего дня - это искусственный интеллект, автономные системы и платформы, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.
"Эксперты выделяют три ключевые технологии сегодняшнего и завтрашнего дня, способные менять жизнь граждан, работу бизнеса, государства. Что это: это искусственный интеллект, который позволяет обрабатывать большие массивы данных, принимать оптимальные решения практически во всех сферах", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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Вторая технология, по словам президента, это автономные системы. Они кардинально повышают производительность труда, меняют целые отрасли экономики.
И в-третьих, это платформенные решения, которые позволяют участникам рынка напрямую, в реальном времени, и в автоматическом режиме обмениваться информацией и заключать сделки, добавил Путин.
"По прогнозам ученых, те страны, группы стран, которые располагают полным набором собственных технологий в области искусственного интеллекта, автономных систем и цифровых платформ станут мощными центрами суверенитета многополярного мира. Без этих технологий реальный суверенитет будет в принципе невозможен", - заключил Путин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
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