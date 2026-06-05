Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин отметил качество российских платформенных решений.
- Путин заявил, что Россия в числе лидеров по показателю электронной коммерции благодаря качеству российских платформенных решений.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил качество российских платформенных решений.
"Наша страна находится в числе лидеров по показателю электронной коммерции. Это, в том числе, говорит и о качестве российских платформенных решений, которые приносят выгоду и отечественным производителям, и зарубежным поставщикам", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
ОнлайнПленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
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