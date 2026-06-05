Рейтинг@Mail.ru
Биолог рассказала, в каких регионах будет меньше тополиного пуха - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:38 05.06.2026
Биолог рассказала, в каких регионах будет меньше тополиного пуха

РИА Новости: тополиного пуха будет меньше в регионах, где была холодная весна

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкТополиный пух на земле на одной из улиц в Омске
Тополиный пух на земле на одной из улиц в Омске - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В регионах России с затяжной холодной весной ожидается меньше тополиного пуха и возможное смещение сроков цветения тополя.
  • Холодная и затяжная весна задерживает созревание семян тополей, в отличие от теплой весны, которая ускоряет этот процесс.
  • На снижение количества тополиного пуха влияет запрет на посадку молодых женских особей тополя и обрезка старых тополей, после которой они не могут плодоносить.
НОВОСИБИРСК, 5 июн – РИА Новости. Меньше тополиного пуха ожидается в тех регионах России, где в этом году была затяжная холодная весна, сезон цветения тополя тоже может начаться позже обычного, рассказала РИА Новости кандидат биологических наук, научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения РАН Мария Кириенко.
В среду биолог рассказала РИА Новости, что сезон тополиного пуха в средней полосе России обычно начинается в середине июня, на Урале и в Сибири плоды-коробочки начинают вскрываться позднее, в конце июня или в начале июля.
Тополиный пух - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
В МЧС рассказали о запрете на сжигание тополиного пуха
17 мая, 03:02
"В этом году во многих регионах России была холодная и затяжная весна, с поздними возвратными заморозками, следовательно, это может привести как к смещению сроков созревания плодов-коробочек, так и к снижению количества пуха из-за неблагоприятных условий для формирования самих плодов", - сказала собеседница агентства.
В частности, холодная вторая половина мая с низкими температурами воздуха наблюдалась в текущем году в южных регионах Западной Сибири – Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Алтайском крае и Республике Алтай.
Эксперт отметила, что теплая весна ускоряет созревание семян тополей, а холодная и затяжная, наоборот, задерживает этот процесс.
"На постепенное снижение количества пуха может также повлиять тот факт, что во многих российских регионах молодые женские особи тополя запрещены к посадке (именно они производят пух), а старые тополя подвергаются обрезке, после которой они не могут плодоносить или подходят к такому биологическому возрасту, когда плодоношение прекращается", - добавила Кириенко.
Аллергия у мужчины - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Роспотребнадзор дал рекомендации для аллергиков в сезон тополиного пуха
9 июня 2025, 11:16
 
ОбществоРоссияЗападная СибирьУралРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала