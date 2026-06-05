Биолог рассказала, в каких регионах будет меньше тополиного пуха

Тополиный пух на земле на одной из улиц в Омске

Краткий пересказ от РИА ИИ В регионах России с затяжной холодной весной ожидается меньше тополиного пуха и возможное смещение сроков цветения тополя.

Холодная и затяжная весна задерживает созревание семян тополей, в отличие от теплой весны, которая ускоряет этот процесс.

На снижение количества тополиного пуха влияет запрет на посадку молодых женских особей тополя и обрезка старых тополей, после которой они не могут плодоносить.

НОВОСИБИРСК, 5 июн – РИА Новости. Меньше тополиного пуха ожидается в тех регионах России, где в этом году была затяжная холодная весна, сезон цветения тополя тоже может начаться позже обычного, рассказала РИА Новости кандидат биологических наук, научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения РАН Мария Кириенко.

В среду биолог рассказала РИА Новости, что сезон тополиного пуха в средней полосе России обычно начинается в середине июня, на Урале и в Сибири плоды-коробочки начинают вскрываться позднее, в конце июня или в начале июля.

"В этом году во многих регионах России была холодная и затяжная весна, с поздними возвратными заморозками, следовательно, это может привести как к смещению сроков созревания плодов-коробочек, так и к снижению количества пуха из-за неблагоприятных условий для формирования самих плодов", - сказала собеседница агентства.

Эксперт отметила, что теплая весна ускоряет созревание семян тополей, а холодная и затяжная, наоборот, задерживает этот процесс.