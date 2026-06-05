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ПСБ и АСИ объединят усилия для развития инклюзивной культуры - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:35 05.06.2026
ПСБ и АСИ объединят усилия для развития инклюзивной культуры

ПСБ присоединился к Национальному инклюзивному договору АСИ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд "Промсвязьбанка"
Стенд Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ПСБ присоединился к Национальному инклюзивному договору Агентства стратегических инициатив (АСИ), в рамках которого банк будет масштабировать свои лучшие практики в сфере социальной ответственности и устойчивого развития, расширять возможности для внедрения инклюзивных инициатив, сообщает пресс-служба ПСБ.
Соответствующий документ на полях XXIX Петербургского международного экономического форума подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
ПСБ продолжает повышать доступность финансовых продуктов и среды для людей с особыми потребностями и маломобильных групп населения по всей географии своего присутствия, включая воссоединенные регионы. Банк уже адаптировал свои офисы и банкоматы, обеспечил доступность мобильных и онлайн-сервисов, расширяет корпоративное волонтерство и благотворительную деятельность, реализует программы финансовой грамотности и развития предпринимательских инициатив для ветеранов специальной военной операции.
"Вместе с Агентством стратегических инициатив продолжим формировать систему, в которой люди с особыми потребностями будут активными участниками всех сфер жизни. Предложим свои идеи и разработки для повышения инклюзивной культуры, запустим и масштабируем новые перспективные инициативы для развития этого направления. Традиционно особое внимание уделяем всесторонней поддержке участников и ветеранов специальной военной операции - готовим ряд предложений по реализации нового совместного проекта с АСИ по трудоустройству ветеранов СВО", – рассказал Фрадков.
По словам Чупшевой, сообщество инклюзивного бизнеса постоянно расширяется. Разнообразие представленных в нем компаний демонстрирует, что для участия в повестке инклюзии нет никаких ограничений.
"Главное – готовность и желание. Подписание Национального инклюзивного договора – важный шаг на пути к построению общества равных возможностей. По условиям такого договора компании адаптируют свои продукты и подтверждают готовность создавать доступную инфраструктуру для людей с инвалидностью, а Агентство берет на себя обязанность обеспечивать методологическое сопровождение этих процессов. Результатом нашей совместной работы станет формирование комфортной среды, трудоустройство людей с инвалидностью, и, как следствие, рост качества жизни наших граждан", – отметила Чупшева.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
ПМЭФ-2026ПСБ (Банк ПСБ)Агентство стратегических инициатив (АСИ)Петр ФрадковСветлана Чупшева
 
 
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