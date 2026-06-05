ПСБ и АСИ объединят усилия для развития инклюзивной культуры

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ПСБ присоединился к Национальному инклюзивному договору Агентства стратегических инициатив (АСИ), в рамках которого банк будет масштабировать свои лучшие практики в сфере социальной ответственности и устойчивого развития, расширять возможности для внедрения инклюзивных инициатив, сообщает пресс-служба ПСБ.

Соответствующий документ на полях XXIX Петербургского международного экономического форума подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

ПСБ продолжает повышать доступность финансовых продуктов и среды для людей с особыми потребностями и маломобильных групп населения по всей географии своего присутствия, включая воссоединенные регионы. Банк уже адаптировал свои офисы и банкоматы, обеспечил доступность мобильных и онлайн-сервисов, расширяет корпоративное волонтерство и благотворительную деятельность, реализует программы финансовой грамотности и развития предпринимательских инициатив для ветеранов специальной военной операции.

"Вместе с Агентством стратегических инициатив продолжим формировать систему, в которой люди с особыми потребностями будут активными участниками всех сфер жизни. Предложим свои идеи и разработки для повышения инклюзивной культуры, запустим и масштабируем новые перспективные инициативы для развития этого направления. Традиционно особое внимание уделяем всесторонней поддержке участников и ветеранов специальной военной операции - готовим ряд предложений по реализации нового совместного проекта с АСИ по трудоустройству ветеранов СВО", – рассказал Фрадков.

По словам Чупшевой, сообщество инклюзивного бизнеса постоянно расширяется. Разнообразие представленных в нем компаний демонстрирует, что для участия в повестке инклюзии нет никаких ограничений.

"Главное – готовность и желание. Подписание Национального инклюзивного договора – важный шаг на пути к построению общества равных возможностей. По условиям такого договора компании адаптируют свои продукты и подтверждают готовность создавать доступную инфраструктуру для людей с инвалидностью, а Агентство берет на себя обязанность обеспечивать методологическое сопровождение этих процессов. Результатом нашей совместной работы станет формирование комфортной среды, трудоустройство людей с инвалидностью, и, как следствие, рост качества жизни наших граждан", – отметила Чупшева.