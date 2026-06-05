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Проект ПСБ "Новое звание - предприниматель" позволит заключать соцконтракты - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:27 05.06.2026
Проект ПСБ "Новое звание - предприниматель" позволит заключать соцконтракты

ПСБ и Минэкономразвития на ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве

© Фото : Пресс-служба ПСБПроект ПСБ "Новое звание - предприниматель" позволит заключать соцконтракты
Проект ПСБ Новое звание - предприниматель позволит заключать соцконтракты - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Пресс-служба ПСБ
Проект ПСБ "Новое звание - предприниматель" позволит заключать соцконтракты
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ПСБ и министерство экономического развития РФ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на социальную поддержку участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, военных пенсионеров и членов их семей, сообщает пресс-служба ПСБ.
Свои подписи под документом поставили первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев и заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
Подписанное соглашение существенно расширяет возможности участников программы "Новое звание – предприниматель", которые после службы возвращаются к мирной жизни и планируют начать свое дело. Программа включает в себя широкий спектр инструментов - от прикладного дистанционного обучения до специальных условий для запуска и обслуживания бизнеса.
Теперь участники программы, прошедшие обучение и определившиеся с нишей для бизнеса, могут получить одну из мер государственной поддержки, а именно, заключение социального контракта на ведение предпринимательской деятельности. Единовременная государственная выплата на открытие своего дела в рамках соцконтракта составляет до 350 тысяч рублей.
"Программа "Новое звание - предприниматель", которую мы запустили в партнерстве с министерством экономического развития чуть более года назад, за короткие сроки показала исключительный результат: запущенная как социально ориентированная корпоративная инициатива, программа сегодня стала элементом обширной системы мер государственной поддержки ветеранов СВО, военных пенсионеров и членов их семей. Начиная с профориентации и бизнес-обучения и заканчивая помощью в выборе ниши деятельности и получением готового бизнес-решения или франшизы, программа предоставляет уникальную возможность открыть свое дело, развить предпринимательские таланты, обеспечить свою семью стабильным доходом, что в результате дает импульс развитию экономики и повышению благосостояния страны в целом. Участниками программы стали уже более 1600 ветеранов СВО и членов их семей", – приводит пресс-служба слова Минаева.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
ПМЭФ-2026ПСБ (Банк ПСБ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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