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ПСБ и Югра договорились о сотрудничестве в сфере социального партнерства - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:06 05.06.2026
ПСБ и Югра договорились о сотрудничестве в сфере социального партнерства

ПСБ и Югра договорились на ПМЭФ о сотрудничестве в сфере социального партнерства

© iStock.com / YurolaitsAlbertРукопожатие
Рукопожатие - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© iStock.com / YurolaitsAlbert
Рукопожатие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития социального партнерства, сообщает пресс-служба банка.
Соглашение предусматривает дальнейшее расширение совместной работы между банком и субъектом для социально-экономического развития Югры, а также направлено на раскрытие научного, культурного и туристического потенциала региона при поддержке ПСБ.
"Сегодня мы видим перспективы в реализации проектов, прежде всего нацеленных на развитие внутреннего туризма и культурной сферы Ханты-Мансийского автономного округа, а также на создание условий для научной и образовательной деятельности в регионе. Роль туризма для местной экономики с каждым годом возрастает, и увеличивается спрос на привлечение инвестиций в сферу спорта, отдыха и образования", – сказал по итогам подписания Фрадков.
Он добавил, что такое сотрудничество позволит реализовать интересные и востребованные проекты на территории Югры, нацеленные на развитие социальных связей, инвестиций в нематериальные активы, сформирует благоприятную культурную среду.
В ходе рабочей встречи главы банка и региона также обсудили и другие приоритетные направления взаимодействия. Особое внимание уделили дальнейшей поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.
Кроме того, Фрадков и Кухарук рассмотрели перспективы развития спортивной инфраструктуры региона, создания условий для активного отдыха граждан и занятий массовым спортом.
"Сегодня более 65% жителей Югры регулярно занимаются физической культурой. Чтобы поддерживать и наращивать этот показатель, необходимо обеспечить население современной спортивной инфраструктурой - от многофункциональных комплексов до площадок в шаговой доступности. Достигнутые договоренности с банком ПСБ - важный шаг к тому, чтобы автономный округ стал еще более комфортным и перспективным для жизни", – сказал Кухарук, его слова приводятся на сайте регионального правительства.
По его словам, развитие спортивной среды - лишь одно из направлений данного сотрудничества. Совместная работа позволит не только стимулировать экономическое развитие региона, но и создать полноценную среду для самореализации жителей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
 
ПМЭФ-2026ПСБ (Банк ПСБ)Ханты-Мансийский автономный округПетр ФрадковРуслан Кухарук
 
 
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