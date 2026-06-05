ПСБ и Югра договорились о сотрудничестве в сфере социального партнерства

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития социального партнерства, сообщает пресс-служба банка.

Соглашение предусматривает дальнейшее расширение совместной работы между банком и субъектом для социально-экономического развития Югры, а также направлено на раскрытие научного, культурного и туристического потенциала региона при поддержке ПСБ.

"Сегодня мы видим перспективы в реализации проектов, прежде всего нацеленных на развитие внутреннего туризма и культурной сферы Ханты-Мансийского автономного округа, а также на создание условий для научной и образовательной деятельности в регионе. Роль туризма для местной экономики с каждым годом возрастает, и увеличивается спрос на привлечение инвестиций в сферу спорта, отдыха и образования", – сказал по итогам подписания Фрадков.

Он добавил, что такое сотрудничество позволит реализовать интересные и востребованные проекты на территории Югры, нацеленные на развитие социальных связей, инвестиций в нематериальные активы, сформирует благоприятную культурную среду.

В ходе рабочей встречи главы банка и региона также обсудили и другие приоритетные направления взаимодействия. Особое внимание уделили дальнейшей поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

Кроме того, Фрадков и Кухарук рассмотрели перспективы развития спортивной инфраструктуры региона, создания условий для активного отдыха граждан и занятий массовым спортом.

"Сегодня более 65% жителей Югры регулярно занимаются физической культурой. Чтобы поддерживать и наращивать этот показатель, необходимо обеспечить население современной спортивной инфраструктурой - от многофункциональных комплексов до площадок в шаговой доступности. Достигнутые договоренности с банком ПСБ - важный шаг к тому, чтобы автономный округ стал еще более комфортным и перспективным для жизни", – сказал Кухарук, его слова приводятся на сайте регионального правительства.

По его словам, развитие спортивной среды - лишь одно из направлений данного сотрудничества. Совместная работа позволит не только стимулировать экономическое развитие региона, но и создать полноценную среду для самореализации жителей.