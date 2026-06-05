Президент Танзании заявила, что страна не боится санкций

"Ну что же, хочу вас заверить, что мы сможем преодолеть, мы не боимся санкций", - заявила президент, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос о перспективе преодоления ограничительных мер страной.