Президент Танзании заявила, что страна не боится санкций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Танзании Самия Сулуху Хассан заявила, что республика не боится санкций.
- Заявление было сделано на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан заявила, что республика не боится санкций.
"Ну что же, хочу вас заверить, что мы сможем преодолеть, мы не боимся санкций", - заявила президент, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос о перспективе преодоления ограничительных мер страной.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.